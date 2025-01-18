Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. CHPli Beşiktaş Belediyesindeki yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, Hiç kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok. Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyüğü heybede. Korkarız birkaç yıla kadar hiçbirinin sokağa çıkacak, milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. dedi. Enflasyondaki düşüşün somut etkilerini 2025in ikinci yarısından itibaren göreceklerini ifade eden Erdoğan, Enflasyon düştükçe bundan sonra yapacağız ücret artışları daha etkili ve kalıcı hale gelecektir. Çoğu gitti azı kaldı. ifadelerini kullandı.