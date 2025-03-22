Bosna Hersekte yaşanan son gelişmeler sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Bosna-Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir telefonda görüştü. Artan gerilimin bir an evvel sonlandırılması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiyenin, Bosna-Hersekin toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin devam edeceğini, bu çerçevede Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodike de gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.