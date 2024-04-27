Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Platformu 5. Konferansında tarihi bir konuşmaya imza attı. Ne yapsanız nafile Tayyip Erdoğanın kalbine de kavline de zincir vuramazsınız diyen Erdoğan Ya Rabb, Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu siyonistleri kahru perişan eyle sözleriyle dua etti. Filistin istismarcısı zübük muhalefetin Kürecik iddialarına sert tepki gösteren Erdoğan, Yalan Allahın ve Resulünün en çok nefret ettiği şeydir dedi. ABDnin Filistini veto eden BM kararını tanımadığını dile getiren Erdoğan, 1915 olayları üzerinden Türkiyeye yönelik asılsız iddialar yerine ABD Gazzeye bakmalı. İki yüzlü politikalarını reddediyoruz ifadelerini kullandı.