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Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu / 14.09.23

Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu / 14.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu / 14.09.23

Takvim 02:58
02

HALK TV patronu Cafer Mahiroğlu hukuksuzluğa devam ediyor! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göz yumuyor! Bakanlık harekete geçti / 15.09.23

Takvim 02:05
03

İYİ Parti pazarlıkta el yükseltme hamlesi! İYİ Parti yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayını çıkarma kararı aldı / 14.09.23

Takvim 02:36
04

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu fondaş HALK TV'yi korumaya devam ediyor! Hukuk tanımayan Cafer'e komşuları isyan etti / 14.09.23

Takvim 01:45
05

Yunanistan'da 6 Türk'ün infaz edildiği olayda dikkat çeken detay! / 14.09.23

Takvim 01:24
06

Asgari ücrete enflasyon formülü: 8 milyon çalışanın aylıkları için ipucu geldi! Yeni maaşlar ne kadar olacak?

Takvim 03:21
07

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı! Rusya ve Ukrayna'ya yeni isim / 14.09.23

Takvim 02:23
08

Devletten 65 yaşına gelene maaş desteği: Kimler yararlanacak? İşte merak edilen detaylar...

Takvim 03:27
09

CHP'li belediyenin ruhsat verdiği çimento fabrikası mühürlendi! İkiyüzlülükleri bir kez daha tescillendi / 14.09.23

Takvim 01:43
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