Başkan Erdoğan'dan küresel adaletsizlik için çağrı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün / 06.09.21

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap, bugün kitapseverlerle buluşuyor. Başkan Erdoğan kaleme aldığı kitabında adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına işaret ediyor. 216 sayfalık eser, Turkuvaz Kitap tarafından basıldı. Kitap bugün D&R raflarında. Dünya dillerine çevrilmekte olan kitabın geliri AFAD’a bağışlanacak.