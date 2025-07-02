Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kızılcahamam kampının tarihini açıklayan Başkan Erdoğan, muhalefetin hizmet yarışında AK Partinin eline su bile dökemeyeceğini ifade etti. Lemanın skandal kapağına sert tepki gösteren Erdoğan, Mizah kisvesiyle yapılan apaçık bir kışkırtmadır, alçakça bir provokasyondur. Rasulullah Efendimize ve diğer peygamberlerimize küstahlık edenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Biz bunun takipçisi olacağız. dedi. CHPdeki iç savaşa ilişkin de konuşan Erdoğan, Anlaşılan düşeni yemek bir CHP geleneği. CHPde süregiden iç savaş CHPnin iç meselesidir. CHPde kimin kimi hançerlediği bizi ilgilendirmez. ifadelerini kullandı.