Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanında, Malazgirt Zaferinin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programına katıldı. Buradan Gazzeye selam gönderen Başkan Erdoğan terörsüz Türkiye süreci için de kritik mesajlar verdi. Yönünü Türkiyeye ve Şama dönen kazanacaktır diyen Başkan Erdoğan, sürece ayak direyen PKKnın Suriyedeki ayağı YPGyi ise Kıblesini şaşırıp kendisine yeni yabancı patronlar arayanlar kaybedecek. Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz. Biz kalıcı barışın tesisinden yanayız. ifadeleriyle uyardı.