7/24 Dinle Takvim
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak" | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz / 26.08.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
01

Takvim 06:12
02

Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor / 26.08.25

Takvim 02:38
03

Ankara’nın Hafter hamlesi İsrail’de panik yarattı: “Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?” / 26.08.25

Takvim 02:02
04

"Köpek" kavgasında mermi sıkıldı! Ankara'da sanayiyi karıştıran olay / 26.08.25

Takvim 00:33
05

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tablo ile verileri açıkladı: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

Takvim 01:41
06

Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu'nun geçiş törenine katılan gençlerin coşkusu sözlerine yansıdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür / 25.08.25

Takvim 03:44
07

Hakem Kurulu kararı bu hafta kararı verecek / 25.08.25

Takvim 03:35
08

First Lady diplomasisi! Emine Erdoğan’ın “Gazzeli çocuklar için de çağrı yapın” sözleri uluslararası basında! Dünya 'çağrı' dedi İsrail 'baskı' / 25.08.25

Takvim 06:34
09

Başkan Erdoğan'a tarihi selam! Savarona, TCG Anadolu ve donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı’ndan geçti / 25.08.25

Takvim 06:09
