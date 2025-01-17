Başkan Recep Tayyip Erdoğanın daveti üzerine Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Türkiyeye resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan Moğolistandan Türkiyeye 21 yıl sonra yapılan ziyaret kapsamında Khurelsukhu Külliyede resmi törenle karşıladı. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek 10 anlaşmaya imza atıldı. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Gazzede ateşkese ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, 50 binden fazla şehit vermesine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamıştır, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Gazze sokaklarına taşınan sevinç bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir. dedi.