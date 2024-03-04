Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yoğun mesaisi sürüyor... Geride bıraktığımız gün Antalyada olan Erdoğan, seçim mitinglerine bugün Muğladan devam etti. Başkan Erdoğan, miting alanında 50 bin kişinin olduğunu söyledi. Öte yandan CHPli Muğla Belediyesine tepki gösteren Erdoğan, Engelledikleri projelerle bir Muğla daha çıkardı dedi. Yerel seçimler için net mesajlar da veren Erdoğan Türkiye Yüzyılı şehirleri için Cumhur İttifakı olarak hazırız. Ramazan Bayramından önce 31 Martta milli irade bayramı ilan edeceğiz şeklinde konuştu.