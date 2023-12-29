Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda düzenlenen Muhtarlar Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Sakaryada 10 kişinin hayatını kaybettiği kazada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, trafikte olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Erdoğan, Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya, trafik kurallarına riayet etmeye çağırıyorum. dedi. Başkan Erdoğan, muhtarlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikayaya talimat verdi. Ortak bildiriye imza atmayan CHPye sert tepki gösteren Erdoğan, enflasyonla mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi.