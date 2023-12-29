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Başkan Erdoğan'dan Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalar / 28.12.23

Başkan Erdoğan'dan Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalar / 28.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan Muhtarlar Toplantısı'nda önemli açıklamalar / 28.12.23

Takvim 03:10
02

Yeni yıl yeni kazanç: Asgari ücret herkese yansıyacak! Neler değişecek?

Takvim 02:34
03

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak'tan şehitlerimiz ile Gazze için çağrı: Dünyaya teröre karşı dik duruşumuzu gösterelim / 28.12.23

Takvim 01:47
04

Melike Şahin’in yılbaşı konser fiyatı dudak uçuklattı: Sanki Beyonce / 29.12.23

Takvim 00:52
05

Merkez Bankası rezervleri 145,5 milyar dolarla rekor kırdı

Takvim 00:52
06

Başkan Erdoğan'ın sözleri soykırımcı Netanyahu'yu hoplattı! Sahibi olduğu PKK'ya alçak sözlerle arka çıktı / 28.12.23

Takvim 03:00
07

Başkan Erdoğan'dan katil İsrail'in Nazi kamplarına: Senin Hitler'den ne farkın var? / 28.12.23

Takvim 02:25
08

DEM'li Tülay Hatimoğulları PKK'ya vurulan darbeden rahatsız oldu: Sınır ötesi operasyonları derhal durdurun / 28.12.23

Takvim 01:16
09

Yeni asgari ücret resmen belli oldu! Yüzde 49'luk artış ile asgari ücret 17 bin 2 TL'ye yükseldi

Takvim 02:41
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