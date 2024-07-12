Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, NATOya Gazze çağrısında bulunarak, Kendi topraklarında acı çeken Filistinin kendi devletlerini sahip olması gerçekleşmeden kalıcı barıştan bahsedilemez. Filistinde kapsamlı, sürdürülebilir barış tesis edilene kadar, İsraille NATO nezdinde işbirliği yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATOyla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir dedi.