Türkiyenin Rusya - Ukrayna meselesindeki itidalli, ilkeli ve barış yanlısı tutumu sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi NATO savaşın tarafı olmasın. Adil bir barışın kaybedeni olmaz vurgusu yaptı. Ancak ABD, İngiltere ve Batı yangını körüklemekten geri durmadı. ABD Başkanı Biden, Ukraynaya tarihi destek sağlayacaklarını duyurdu. İngilterenin çiçeği burnunda başbakanı Keir Starmer ise İngiltere menşeili füzelerin Rusyanın içine yapılacak saldırılarda kullanılabileceğini ilan etti.