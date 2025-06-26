Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Ukraynada barış için fırsat penceresi açıldığını belirtti. Gazzeye ölüm yağdıran İsraile tepki göstererek iki devletli çözüm çağrısı yapan Başkan Erdoğan, Bebekler uyurken susulur bebekler ölürken susulmaz. Buradan herkesi zulme karşı seslerini yükseltmeye çağırıyorum. dedi. İsrailli bir gazetecinin sorduğu provokatif soruya net cevap veren Erdoğan, Barbarca adım atıldığı takdirde biz nasıl nasıl huzurlu ortamı tesis edeceğiz. ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trumpla S-400ü konuşmadıklarını belirten Erdoğan F-35 konusunda Trumpın da iyi niyetli olduğunu gördüğünü belirtti. Erdoğan, Gazzenin sahil boylarının kumarhane olması gündeme gelmedi. şeklinde konuştu. Erdoğan, Terörsüz Türkiye konusunda kritik görüşmeyi de Laheyde duyurdu.