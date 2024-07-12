NATO Zirvesi için Washingtonda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya net mesaj verdi. ABD dergisi Newsweeke röportaj veren Başkan Erdoğan Suriyenin kuzeyinde bir teröristana asla müsaade etmeyeceklerini yineledi ve Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, ABD dergisine açıkça Washington için “Suriye’deki Kürtleri değil teröristleri destekliyorsunuz” dedi. İsrailin çatışmayı yayma girişiminin sona ermesi gerektiğini dile getiren Erdoğan, Daha derin çatışmalar ve hatta savaş riski var uyarısında bulundu. Başkan Erdoğan, Rusya, ŞİÖ ve BRICS konu başlıklarında önemli mesajlar verirken ABD’ye ise Gazze resti çekti.