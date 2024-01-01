Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programında önemli açıklamalarda bulundu. Riyaddaki iptal olan Süper Kupa finali hakkında konuşan Başkan Erdoğan, muhalefetin provokasyonunu çok sert eleştirerek, Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Cumhuriyet 85 milyonun ortak değeridir. Türkiyenin ve Türk milletinin onurunu bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. CHP samimiyse bölücü uzantı ittifak noktalarından hesap sorsunlar. Daha düne kadar, affınıza sığınarak söylüyorum, Siz Atatürkün askeri değil itlerisiniz. diyenlerle el ele, kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz dedi.