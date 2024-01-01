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Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri programında önemli açıklamalar: Sporun siyasi meze haline getirilmesine izin vermeyiz / 30.12.23

Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri programında önemli açıklamalar: Sporun siyasi meze haline getirilmesine izin vermeyiz / 30.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri programında önemli açıklamalar: Sporun siyasi meze haline getirilmesine izin vermeyiz / 30.12.23

Takvim 02:21
02

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Takvim 02:24
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