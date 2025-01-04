Her yıl farklı temalarla düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, bu yıl Güneşten başını göklere yükselt! sloganıyla hazırlandı. Başkan Tayyip Erdoğan onur konuğu olarak katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Necip Fazılın yıllar önce Ayasofyanın açılacağını müjdelediğini ifade eden Erdoğan, Ayasofyayı açmak bu fakire nasip oldu. dedi. Hayatını kaybeden Ferdi Tayfurun yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, Ülkesine, milletine sevdalı bir sanatçıydı. Ferdi Tayfur tutkunlarının başı sağ olsun diyorum. ifadelerini kullandı.