Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Nobellik barış diplomasisine bir yenisi daha eklendi. Önce Rusya Devlet Başkanı Putin ardından Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşen Erdoğan, Türkiyenin arabuluculuk için hazır olduğunu kaydetti ve ateşkes çağrısında bulundu. Bu gelişme sonrası Kremlin, Rusyanın Ukraynada 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Başkan Erdoğanın küresel barış aktörü olduğu bir kez daha tescillendi. Ukraynadan yapılan açıklamada ise Rusyanın işgal altındaki bölgeleri terk etmesi gerektiği ve bu şekilde geçici ateşkes olabileceği belirtildi. Öte yandan ABD Dışişleri Türkiyenin Rusya-Ukrayna Savaşını sona erdirmek üzere oynadığı yapıcı rolü takdir ettiklerini, Türkiyenin iki ülkeyle ilişkilerini barış için kullandığını açıkladı.