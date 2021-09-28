Başkan Erdoğan'dan 'öğrenci yurdu' provokasyonuna rakamlı yanıt: "Gezi Parkı olayı neyse bunun farklı versiyonu" / 27.09.21

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası CHP ve yandaşı medya tarafından sergilenen "Barınamıyoruz" provokasyonuyla ilgili konuştu. Türkiye'nin dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesi olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, "Son zamanlarda bazı park, bahçe buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar aynen Gezi parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur" ifadelerini kullandı. Bu yıl yurt başvurularının 623 bine yükseldiğini söyleyen Erdoğan, "Başvuruların yaklaşık 430 bini yurtlarına yerleştirilmiştir" dedi.