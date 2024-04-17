Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında ulusa seslendi. Konuşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Iraka düzenleyeceği ziyarete ilişkin bilgi verdi. Irak ziyaretinde çok sayıda anlaşma imzalayabilirim diyen Erdoğan, Türkiye-Irak ilişkilerini farklı bir zemine oturtacağız. Erbili de ziyaret edebilirim ifadelerini kullandı. Öğretmen ataması müjdesi veren Erdoğan, Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor. dedi. Öte yandan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özelin kendisinden randevu talebine Kapımız açık şeklinde konuştu.