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Başkan Erdoğan'dan OVP sonrası Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesine: Daha yüksel bir kredi notunu hak edeceğiz

Başkan Erdoğan'dan OVP sonrası Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesine: Daha yüksel bir kredi notunu hak edeceğiz

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan OVP sonrası Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesine: Daha yüksel bir kredi notunu hak edeceğiz

Takvim 01:10
02

CHP’li başkanların rüşvet kavgasında yeni gelişme! Özlem Çerçioğlu ile karşı karşıya gelen Fatih Atay CHP'den istifa edecek / 11.09.23

Takvim 01:37
03

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Takvim 02:14
04

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Takvim 02:42
05

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Takvim 02:22
06

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Takvim 03:04
07

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Takvim 02:39
08

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Takvim 03:03
09

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Takvim 00:52
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