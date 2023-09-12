Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hindistan dönüşü gazetecilerin OVP ve enflasyonla mücadele hakkındaki sorulara yanıt verdi. Erdoğan, OVP sonrası Türkiyenin kredisinin yükselmesine Türkiyenin göstergeleri zaman içerisinde mevcut kredi notunun çok ötesinde bir kredi notunu hak edecek ifadelerini kullanırken enflasyonla mücadele hakkında Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Gelecek sene bu vakitlerde çok net bir şekilde enflasyonun kalıcı bir şekilde düştüğünü inşallah göreceğiz. Enflasyonla mücadele yani dezenflasyon programı… Buna ilişkin de çok net bir yol haritası var. Ona yönelik de aldığımız para politikası yani miktarsal sıkılaştırma, seçici kredi sıkılaştırması gibi birçok tedbir var dedi. Öte yandan yabancı yatırımcı hakkında da önemli mesajlar veren Erdoğan, Gerek Suudi Arabistan ile yaptığımız buradaki görüşme, gerek Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığımız görüşmelerle çok çok verimli geçti. İnşallah yaptığımız anlaşmaların karşılığı Türkiyeye çok ciddi manada hem yatırımları çekecek hem de nakit girişini de inşallah artıracak şeklinde konuştu.