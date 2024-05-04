Başkan Recep Tayyip Erdoğandan İstanbulda cuma namazı çıkışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsraille ticaretin tüm kalemlerde tamamen durdurulmasına ilişkin konuşan Erdoğan, Adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun dedi. Özgür Özelle AK Parti Genel Merkezinde yaptığı görüşmeyi değerlendiren Erdoğan, Özgür Özelin ziyaretine iade-i ziyaret yapacağım. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan Özgür Özel de AK Parti Genel Merkezindeki görüşmeyi Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olarak tanımladı.