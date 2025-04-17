Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önderin sağlık durumuna ilişkin DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldanla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Buldana geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğanın Önderi ameliyat eden ekipte Türkiyenin en iyi doktorlarının olduğunu ve emin ellerde olduğunu ifade etti. Erdoğan, bugün de Önderin kızı Ceren Önder ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.