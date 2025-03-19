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Başkan Erdoğan'dan peş peşe telefonlar... Dünya İsrail'e "dur" demeli! / 18.03.25

Başkan Erdoğan'dan peş peşe telefonlar... Dünya İsrail'e "dur" demeli! / 18.03.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan peş peşe telefonlar... Dünya İsrail'e "dur" demeli! / 18.03.25

Takvim 02:40
02

ABD ile Fransa arasında Özgürlük Heykeli krizi! Beyaz Saray’dan sert tepki: Biz olmasaydık Almanca konuşuyordunuz / 18.03.25

Takvim 02:47
03

Galatasaray'dan çılgın transfer! Gardi'ye tam yetki verildi / 18.03.25

Takvim 05:17
04

Başıboş köpek sorunuyla ilgili kritik toplantı: "Hep birlikte çözeceğiz" / 18.03.25

Takvim 01:36
05

AK Parti - MHP - DEM görüşmesinin arka planı! İmralı'ya 4. tur için başvuru yapıldı: PKK'nın fesih kongresi için öngörülen tarih ne? / 18.03.25

Takvim 02:24
06

CHP'de Özgür Özel'i sallayan yok! İzmir'de tam gaz nepotizm... Yengesini memur kadrosundan belediyede işe sokturdu / 18.03.25

Takvim 03:56
07

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir / 18.03.25

Takvim 07:28
08

Başkan Erdoğan'dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar / 18.03.25

Takvim 07:01
09

Trump ve Putin arasındaki kritik görüşme 2,5 saat sürdü! İki lider anlaştı yol haritası hazır / 18.03.25

Takvim 05:25
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