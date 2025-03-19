Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrailin Gazzedeki katliamının ardından telefon diplomasisi başlattı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Erdoğan, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu’nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık dur demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.