Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı! Bayram sonrası kontrollü normalleşme sinyali / 12.05.21

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında Rabbimden hepimizi nice bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını niyaz ediyorum. ifadelerine yer verdi. Artan vaka yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldıklarını hatırlatan Erdoğan, Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. Salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz ifadelerini kullandı.