Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan programda gençlerden gelen soruları yanıtladı. CHPli Kılıçdaroğlunun gençlerle ilgili yalanlarına tepki gösteren Erdoğan, Seçimlerin sonuçlarına göre 28. Dönemde Meclise giren en genç 5 milletvekilinin 4ünün partimizden olması bunun ispatıdır. CHP, gençleri seçilemeyecek yer ve sıralarda aday gösterdi. dedi. 7li koalisyondaki oy oranı düşük olan partilere vekil hediye eden Kılıçdaroğlunun hesap uzmanlığından emekli olduğunu belirten Erdoğan, Bir de ben hesap uzmanıyım diyor. Ben bunun hesap uzmanlığına şaştım. Bunu siyasette mezara gömmek için 28 Mayısta kararı ona göre verin. Hesap uzmanlığından emekli olmuştu, gelin siyasetten de emekli edelim. ifadelerini kullandı.