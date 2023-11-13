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Başkan Erdoğan'dan Riyad dönüşü açıklamalar! Gazze için yoğun diplomasi başlıyor: Sorunun çözümü için kilit ülke Türkiye / 12.11.23

Başkan Erdoğan'dan Riyad dönüşü açıklamalar! Gazze için yoğun diplomasi başlıyor: Sorunun çözümü için kilit ülke Türkiye / 12.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan Riyad dönüşü açıklamalar! Gazze için yoğun diplomasi başlıyor: Sorunun çözümü için kilit ülke Türkiye / 12.11.23

Takvim 02:44
02

Kim korkar Rishi Sunak’tan? İngiltere’de Gazze krizi tırmanıyor! Muhafazakarlar uyardı: Suella Braverman’ı görevden almazsa başbakan zayıflayacak / 12.11.23

Takvim 02:30
03

Vahşeti izliyor, konuşmakla yetiniyor! BM'den Gazze için uluslararası eylem çağrısı / 12.11.23

Takvim 02:47
04

İsrail'i 'durdurun' çağrısı yapan Macron yine geri vites yaptı! Soykırımcı İsrail'e özür telefonu / 12.11.23

Takvim 02:09
05

Katil Netanyahu tutuştu! Arap ülkelerine açık tehdit: Tek bir şey yapmak zorundasınız sessiz kalın! / 12.11.23

Takvim 02:10
06

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın isimden şoke eden iddia: Genel başkana küfreden adam disiplin kurulu başkanı / 13.11.23

Takvim 02:56
07

Ocak'ta emekliye 2 formülle zam I 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor: Enflasyon artışına ek refah zammı da geliyor...

Takvim 02:06
08

Arnavutköy Darülaceze Hizmet Şehri açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 12.11.23

Takvim 02:36
09

Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'tan 1.5 milyarlık asansör rantı! İzmir ve İstanbul'daki CHP'li belediyeleri bağladılar: AND vurgunu büyüyor / 12.11.23

Takvim 03:57
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