Başkan Erdoğan, Riyaddaki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsrailin Gazzede işlediği soykırıma ilişkin çekimser oy kullanan ülkelerle telefon diplomasisi başlayacağını dile getirdi.17 Kasımda Almanyaya 21 Kasımda Cezayire gideceğini belirten Erdoğan, hem Avrupaya hem de Afrikaya güçlü bir mesaj verileceğini ifade etti. Erdoğan, Sorunun çözümü için en uygulanabilir önerileri sunan ülke Türkiye. Bölgedeki krizlerin, sorunların çözümü için kilit ülke Türkiye. Coğrafyamızdaki tüm ülkelerle görüşebilen, çatışan, savaşan tarafları aynı masada toplayabilen tek ülke Türkiye dedi. Birleşmiş Milletlerdeki daimi üyelik ve veto sistemi değiştirilmeli diyen Erdoğan, ABDye Gazze Filistin toprağıdır mesajı gönderdi.