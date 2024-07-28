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Başkan Erdoğan'dan Rize'deki STK buluşmasında ABD'ye tepki Abbas'a sitem: "Davet ettik gelmedi" / 27.07.24

Başkan Erdoğan'dan Rize'deki STK buluşmasında ABD'ye tepki Abbas'a sitem: "Davet ettik gelmedi" / 27.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan Rize'deki STK buluşmasında ABD'ye tepki Abbas'a sitem: "Davet ettik gelmedi" / 27.07.24

Takvim 06:33
02

Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıda 12 kişi öldü! İsrail Lübnan Hizbullahı'nı hedef aldı: "Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız" / 27.07.24

Takvim 06:45
03

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Memura toplu sözleşme ikramiyesi TBMM'de kabul edildi

Takvim 01:20
04

Türkiye'nin Irak ve Suriye ilişkileri terör örgütünü telaşlandırdı| Kapana kısıldıklarını itiraf ettiler! PKK elebaşı Mustafa Karasu: "Düşünmek bile istemiyorum" / 27.07.24

Takvim 06:55
05

Türkiye'nin yeni doğal gaz gemisi geliyor! Bakan Alparslan Bayraktar tarih verdi | Rize'den müjde... Yeni hedef Ege! Nijer'de altın üretimi! / 27.07.24

Takvim 07:16
06

Okan Buruk'tan Jose Mourinho sözleri: Hayranı değilim! / 27.07.24

Takvim 07:52
07

İki dünya devi Mauro Icardi'yi istiyor! Galatasaray'ın yıldızı için yarış başladı / 27.07.24

Takvim 05:08
08

Seçil Erzan'ın "yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap'ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor / 27.07.24

Takvim 06:53
09

Başkan Erdoğan'dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar / 27.07.24

Takvim 07:06
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