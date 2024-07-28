Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rizedeki Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu. Katil İsrailin Başbakanı Netanyahunun ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki gösteren Erdoğan, Orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık. dedi. Filistin Devlet Başkanı Abbasın TBMMde konuşması için davet edilmesi gerektiğini söyleyen siyasi partilere tepki gösteren Erdoğan, Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, bakalım gelebilecek mi? ifadelerini kullandı. Ekonomi programı ve enflasyonla ilgili de mesajlar veren Erdoğan, Enflasyonun ateşi bundan sonra daha hızlı düşmeye başlayacak. şeklinde konuştu.