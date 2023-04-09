Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanlar ile iftar Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu. Güçlü kardeşlik bağına vurgu yapan Başkan Erdoğan, Yaradanı severiz yaradandan ötürü diyerek Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik. Roman kardeşlerimize yönelik, haksız bakış açısının önlenmesinde aşama kaybettik. Romanlarla ilgili bir sorun, sıkıntı varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gittik. İşe ayrımcı ifadeleri kaldırarak başladık ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan her Romana bir yuva hedefinin kararlı bir şekilde yürütüleceğini belirtti.