Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşında gerilimi yükselten ABD ve Batı'ya diplomasi dersi! / 31.03.22

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için yürüttüğü barış diplomasisiyle dünyaya ders verdi. Gerilimi artıran ABD Başkanı Biden ise İstanbul müzakereleri sonrası Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmede desteğini kaybetti. Biden’ın Putin’e “kasap” demesine çıkışan Macron, görüşme sonrası Rus lideri arayarak diplomasiye yöneldi. Öte yandan muhalefetin Türkiye düşmanı açıklamalarına tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Başkan Erdoğan konuşmasını bitirip barış masasının başına geldiğinde görüşmecilerin hepsi ayağa kalkıyor ve alkışlıyordu. Türkiyenin barış girişimini görmüyorlar bile. Bu muhalefet aklının ülkenin kader seçiminde iktidar olması mümkün mü? ifadelerini kullandı.