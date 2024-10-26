Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı Programında önemli açıklamalarda bulundu. TUSAŞ saldırısının arkasındaki niyeti çok net gördüklerini belirten Erdoğan, Acımız büyük olsa da Türkiye Yüzyılı ülkümüze kast eden alçaklarla mücadele azmimiz daha büyüktür. Hiçbir terör saldırısı bu milletin kardeşliğini bozamaz. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. dedi. Savunma alanında destan yazdıklarını ifade eden Erdoğan, Savunma sanayisinde yerlilik oranımızı hamdolsun yüzde 80in üzerine çıkarmış durumdayız. şeklinde konuştu.