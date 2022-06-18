Başkan Erdoğan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü törenine telgraf: "Leventlerimiz mazlumun umudu oldu" / 17.06.22

Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü törenine kutlama telgrafı gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ve Ortadoğu kaynaklı başlayan ve aynı süreçte Afrika rotasının da eklendiği kitlesel göçün ülkemize yönelik baskısının engellenmesinde Sahil Güvenlik Komutanlığımız takdire şayan bir başarı sergilemiştir. ifadelerini kullandı. Erdoğan, Ege ve Akdeniz bir göçmen mezarlığı haline getirilir, akıl ve vicdan dışı işkencelerle geri itmeler gerçekleştirilirken bizim leventlerimiz mazlumun umudu olmuşlardır dedi.