Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonunda düzenlenen Filistinlilerle Kardeşlik İftarına katıldı. Erdoğan, iftar sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistinin yiğit evlatlarını selamlıyorum. dedi. YPG ve Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmayla ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriyenin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir. Bunun da kazananı Suriyeli kardeşlerimizin tamamı olacaktır. ifadelerini kullandı.