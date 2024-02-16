Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında başlattığı mitinglere Samsunda devam etti. Miting meydanına akın eden vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, 21 yılda yatırımda bizimle yarışacak kimse çıkmadı dedi. CHPdeki koltuk kavgasına dikkat çeken Başkan Erdoğan, Belediye başkanları, adayları, perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar. ifadelerini kullandı.