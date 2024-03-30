Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sandık Yönetim Kurulu ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasındai Kazanmak değil kaybettirmek için ortada dolaşanların motivasyon kaynaklarının hiç de masum olmadığı açıktır. Bavul bavul dolarlar bu görüntülerin siyaseti kirlettiği ortamda kimse böyle bir tabloyu siyasi görüş farklılığıyla izah edemez. Siz sırtınızı dönseniz de hakikatler değişmiyor. Bu seçimde bilhassa İstanbulda şehrin geleceğiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor ifadelerini kullandı.