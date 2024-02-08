31 Martta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor. Başkan Erdoğan bugün Şanlıurfada ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Salonun içinde ve dışında kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Erdoğan CHPye sert sözlerle yüklendi. CHPnin milli iradeye ihanet ettiğini söyleyen Erdoğan, Dünkü saldırı ile bir kez daha gördük. Bu saldırıyı yapan teröristlerin en büyük hamisi CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden bizzat selam gönderdi. CHPli bazılarının teröristler için soru önergeleri bile var. Bu parti terör örgütünün siyasi uzantısı ile yoldaşlık yapıyor. dedi.