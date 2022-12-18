Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, Mardinde katıldığı toplu açılış töreninde CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreciyle ilgili 6lı masanın Saraçhanede düzenlediği tiyatroya sert tepki gösterdi. CHPnin başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hastalığından kurtulamadığını belirten Başkan Erdoğan, Bizim de eleştirdiğimiz, hem de en sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı da olmuştur. Ama bu kimseye, hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez. dedi. Saraçhanedeki tiyatroyu deşifre eden Erdoğan, Hesaplaşmayı bizim üzerimizden kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bunun adı tek parti faşizmi ama biz bunu yutmayız. Birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına yürekleri yetiyorsa çıkıp adaylarını ilan etsinler. ifadelerini kullandı.