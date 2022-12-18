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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan'dan Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosuna sert tepki: "Bunun adı tek parti faşizmi! Yürekleri yetiyorsa adaylarını ilan etsinler" / 17.12.22
Başkan Erdoğan'dan Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosuna sert tepki: "Bunun adı tek parti faşizmi! Yürekleri yetiyorsa adaylarını ilan etsinler" / 17.12.22

Başkan Erdoğan'dan Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosuna sert tepki: "Bunun adı tek parti faşizmi! Yürekleri yetiyorsa adaylarını ilan etsinler" / 17.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan Saraçhane'deki mağduriyet tiyatrosuna sert tepki: "Bunun adı tek parti faşizmi! Yürekleri yetiyorsa adaylarını ilan etsinler" / 17.12.22

Takvim 02:06
02

Brezilya basınından bomba iddia: Jorge Jesus sezon bitmeden gidecek / 12.12.22

Takvim 01:02
03

Wall Street Journal, Türkiye ekonomisindeki ivmeyi gördü! Erdoğan'ın modeli tutmak üzere / 14.12.22

Takvim 02:49
04

Selvi Hanım'ın uyuması CHP'deki iç kavgayı ateşledi! Enver Aysever gerçek suçluyu gösterdi / 09.12.22

Takvim 00:37
05

Emekliye promosyonda aralık fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Ödeme nasıl artırılacak? / 05.12.22

Takvim 03:03
06

Berke Özer sürprizi! Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski kalecisini transfer gündemine aldı / 18.12.22

Takvim 01:35
07

Romain Saiss’e çizme kancası! Beşiktaş'ın Faslı yıldızını İtalyanlar yakın markaja aldı / 18.12.22

Takvim 01:21
08

Site değil ticarethane! Aidat kirayı geçti vatandaş isyanda! Fahiş aidat zammına karşı yapılması gerekenler...

Takvim 02:04
09

'Dünya'nın en büyüğü belli oluyor: Fransa-Arjantin finali nefesleri kesecek / 18.12.22

Takvim 02:26
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