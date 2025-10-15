Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısırdaki temaslarının ardından Türkiyeye dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anlaşmaya imza attıklarını ancak ihtiyatlı olduklarını belirten Başkan Erdoğan, Yeniden soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını aslında İsrail de biliyor. Ateşkesle birlikte uluslararası toplumun görevi bitmedi, yeni başladı. dedi. SDGyi Suriye konusunda uyaran Başkan Erdoğan Avrupa turunda Türkiyeyi Batıya şikayet eden CHPli Özele sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, Belediyeleri düşürdükleri durum ortada. Belediyeleri çapsızlıklarıyla ne hale getirdikleri ortada. ifadelerini kullandı. Erdoğan, belediyelere düzenleme yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtladı.