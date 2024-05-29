Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 162. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde bazı kamu hizmetlerinde vatandaşların şikayetlerinin çoğaldığının farkında olduklarını belirten Erdoğan, Devlet millet arasına duvar ören eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Bu tür yollara tevessül edenlerin de gözünün yaşına bakmayız. İlave adımları atmak için hazırlık yapıyoruz. dedi. CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediye bütçesinden gazetecileri Romaya götürmesine sert tepki gösteren Erdoğan, Kimse kusura bakmasın ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. ifadelerini kullandı.