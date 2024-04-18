Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Martta gerçekleştirilen seçimler sonrası ilk kez yapılan AK Parti Grup Toplantısında tarihe geçecek bir konuşma yaptı. Karamsar tablo çizenlere tepki gösteren Başkan Erdoğan, Bunlar AK Partinin nasıl bir parti olduğunu anlamamış. Bu hareketin köklerinin çok derinde olduğunu kavrayamamış. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez, bitmeyecektir. dedi. İsrailin Filistinde gerçekleştirdiği soykırıma karşı ses yükselten Başkan Erdoğan, Türkiyedeki Kuvay-i milliye ne ise Hamas da işte odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun farkındayız. Hakkı ve hakikati haykırmanın zor olduğunu biliyoruz, tüm dünya idrak etsin. Saldırılarınıza, algı oyunlarınıza boyun eğmeyeceğiz. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam da Allah ömür verdikçe Filistin davasını savunmaya devam edeceğim. ifadelerini kullandı.