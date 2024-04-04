Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile iftar programına katıldı. DEM ve yandaşlarının sokakları karıştırmasına göndermeye yapan Başkan Erdoğan, Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır. ifadelerini kullandı. Enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşeceğini vurgulayan Erdoğan, Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12nci Kalkınma Planımızı uygulamakta kararlıyız ifadelerini kullandı.