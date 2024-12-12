Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve ile Etiyopya arasındaki krizi çözüme kavuşturdu. Başkan Erdoğan, Külliyede önce Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmedi bir araya geldi. Kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan görüşmelerden uzlaşma çıktığını açıkladı. Anlaşma gereği atılacak adımlarla bölge insanının huzur ve refahını artıracak projeleri beraber hayata geçireceklerini belirten Erdoğan, Yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk. dedi. Somali ve Etiyopya liderleri anlaşmazlığın çözülmesi konusunda sunduğu gayretlerden ötürü Türkiye ve Başkan Erdoğana teşekkür etti.