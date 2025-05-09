Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Türkiyeye geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliyede düzenlenen resmi törenle Sudanyi karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye ve Irak arasındaki anlaşmaların imza töreni düzenlendi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bölgede teröre yer olmadığını ifade ederek, Irakın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz. dedi. Türkiyenin Pakistan-Hindistan arasındaki gerginlik için devrede olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, bölgede tansiyonu düşürmeye çalıştıklarını bildirdi. PKKnın yasaklı bir örgüt olduğunu belirten Sudani ise, kimsenin Iraktan Türkiyeye saldırmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.