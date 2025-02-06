Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresinde 28 Şubat mezalimini hatırlatıp Ey CHP unutma! Üniversitelerin kapısında ikna odası kuranlar sizdiniz siz! Siz kadın haklarını yakalamak için daha çok fırın ekmek yersiniz ifadelerini kullandı. Ahmed Şaranın Ankara ziyaretini değerlendiren Erdoğan, Suriye ile geleceğimize yön verecek mühim kararlar aldık dedi. Ön seçim kavgasına tutuşan CHPyi eleştiren Başkan Erdoğan, Koltuk kavgasına kendilerini öyle kaptırdılar ki 3. Cihan Harbi patlak verse umurlarında olmaz. Kırmızı kartı birbirlerine gösteriyorlar şeklinde konuştu.