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Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Baas diktatörlüğü tamamen çöktü / 10.12.24
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150 Bölüm | 06:56:12
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01
Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Baas diktatörlüğü tamamen çöktü / 10.12.24
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07:16
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02
CANLI | Münbiç terörden temizlendi! PKK/YPG'liler esir alındı: "Kafa kesmek yok yargılanacaklar" / 10.12.24
Takvim
00:27
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03
CHP Şam'a hangi yüzle gidecek? Özel'den "Esad" çarkı İmamoğlu'ndan "mezhepçilik" suçlaması: Emevi Camii'ndeki şükür secdesi huzursuz etti / 10.12.24
Takvim
02:41
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04
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara "geri dönün" çağrısı... Suriyeliler Şam'a akın ediyor / 10.12.24
Takvim
01:30
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05
CIA-İsrail'den şeytani "Suriye" planı! Michael Rubin'in "Tartus'a ABD üssü Lazkiye'ye "Alevi özerk yapı" hayali: Türkiye Hatay'da işgalci / 10.12.24
Takvim
04:43
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06
İngiliz Financial Times'tan Suriye analizi: En büyük kazanan Erdoğan ve Türkiye / 10.12.24
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04:32
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07
Fenerbahçe'de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek / 10.12.24
Takvim
03:11
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08
Habercilikteki öncülüğünü bir kez daha kanıtladı! 61 yıllık Suriye rejiminin çöküşünde ilk canlı yayın yapan kanal A Haber! / 10.12.24
Takvim
00:56
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09
Türk futbolunda bir dönüm noktası! Takvim yazarları Hakem Turgut Doman'ın skandal kararını değerlendirdi / 10.12.24
Takvim
03:52
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10
Isparta Keçiborlu'da askeri helikopter düştü: 6 şehit! / 10.12.24
Takvim
00:34
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