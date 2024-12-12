Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programında önemli açıklamalarda bulundu. Suriyedeki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, Kardeşlerimiz artık özgür ifadelerini kullandı. CHPnin ve muhalefetin Suriyeli düşmanlığını hatırlatan Erdoğan, Vicdan kazandı dedi. Erdoğan, CHP ve yandaşlarına tavsiyem, diktatör kime denir görmek istiyorlarsa Suriyeden gelen hapishane görüntülerini seyretsin. Diktatörün ne olduğunu öğrenmek istiyorlarsa Baas rejiminin günah galerisine bir baksınlar. ifadelerini kullandı.