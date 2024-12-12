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Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Vicdan kazandı! | CHP'ye Sednaya göndermesi: Yere göğe sığdıramadıkları Baas rejimini görsünler! / 12.12.24

Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Vicdan kazandı! | CHP'ye Sednaya göndermesi: Yere göğe sığdıramadıkları Baas rejimini görsünler! / 12.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Vicdan kazandı! | CHP'ye Sednaya göndermesi: Yere göğe sığdıramadıkları Baas rejimini görsünler! / 12.12.24

Takvim 06:40
02

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Eski yıldız dönüyor / 12.12.24

Takvim 03:02
03

Suriye’de siyonist işgal: İsrail ordusu askeri alanları hedef alıyor! Esad ile Netanyahu anlaştı mı? / 12.12.24

Takvim 00:53
04

Beşar Esad’ın Suriye’deki son saatleri: Adım adım Rusya’ya kaçış! Türkiye ve İran detayı / 12.12.24

Takvim 06:37
05

Şehit Muhammed Mursi'nin yol arkadaşı Asım Abdulmacid'den Başkan Erdoğan'a övgü: Anadolu kurdunu takdir edin / 12.12.24

Takvim 02:35
06

Deyrizor'daki "Özgürlük Şafağı"nın perde arkası! Ankara PKK-ABD'nin "Teröristan" vanasını kesti... IKBY'den "Semelka" hamlesi / 12.12.24

Takvim 02:49
07

Kanarya evde yok! Fenerbahçe Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi MAÇ SONUCU / 12.12.24

Takvim 04:15
08

Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç istifa sesleri! Aziz Yıldırım'a büyük destek / 12.12.24

Takvim 01:39
09

Terör örgütü PKK/YPG'ye şok! Trump'tan Suriye açıklaması: "Biz karışmayacağız" / 12.12.24

Takvim 07:05
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