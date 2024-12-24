Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, Suriye krizine Türkiyenin doğru perspektifle yaklaşmaya devam ettiğini vurguladı. Suriyenin toprak bütünlüğünün korunmasının Türkiyenin değişmez çizgisi olduğunu belirten Erdoğan, İsrailin artan saldırganlıklarının arkasında Suriye halkının umutlarını boğma amacı olduğunu ifade etti. Türkiyenin, terörle mücadeledeki kararlılığını sürdüreceğini ve Suriyenin geleceğinde DEAŞ ile PKKya yer olmayacağını belirtti. Erdoğan, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için her türlü desteği vereceklerini söyledi.