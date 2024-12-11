Başkan Recep Tayyip Erdoğan DEAŞ ve PYDyi işaret ederek Suriyede terörün başının ezileceğini söyledi. Erdoğan, Golandan işgal hareketine başlayan İsraili Birilerinin sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleri, fanatik inançları, sapkın ideolojileri, hastalıklı hayalleri uğruna bölgemizi kana ve ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız diyerek uyardı. Suriyelilerin geri dönüşlerinde kolaylık sağlanacağını belirten Erdoğanın Zor dönemde kardeşlik imtihanını alnımızın akıyla verdik sözleri ayakta alkışlandı. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merakla beklenirken Erdoğan, Sabit gelirlilerin durumunu en iyi seviyeye çıkaracağız mesajı verdi.