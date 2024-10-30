Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi TUSAŞ Merkez Yerleşkede T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. TUSAŞa düzenlenen terör saldırısının PKKnın son çırpınışları olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Devletimiz katil sürülerinden de bunların tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür. dedi. Çelik Kubbeyi yapacaklarını belirten Erdoğan, Bunlara bakarak bizde niye yok demeyeceğiz. Bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız. ifadelerini kullandı. Erdoğan, 20 Gökbey helikopterinin daha 2026 yılında teslim edileceğini bildirdi. Törenin ardından Başkan Erdoğan Gökbeye imzasını attı. Erdoğan, TUSAŞa terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekicinin adını yazdı.