Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarımı milli beka meselesi olarak tanımladı, herkese kapılarının açık olduğunu dile getirdi. Türkiye’yi hep beraber hedeflerine ulaştıralım istiyoruz diyen Erdoğan, Anadolu merkezli yeni bir kalkınma süreci başlatacaklarını ifade etti. Batının Afrikadaki karanlık işleri ve sömürgeci tutumuna dikkat çeken Erdoğan, dünyadaki küresel su problemini işaret ederek Bölgesel riskler arttıkça rekabet kızışacak daha kanlı hale gelecek. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yapmamız gerekiyor dedi. Çiftçiye peş peşe müjde veren Başkan Erdoğan, yeni kredi ve hibe limitlerini duyurdu.