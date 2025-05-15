Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKKnın feshi sonrası Terörsüz Türkiyede yeni bir safhaya geçildiğini belirten Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti kendi meselesini kendi kurumlarıyla çözebilme kabiliyetini dosta düşmana göstermiştir. Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır. dedi. Suriyeye yaptırımları kaldıran Başkan Trumpa teşekkür eden Başkan Erdoğan, İnşallah Gazze’yle ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz. ifadelerini kullandı.